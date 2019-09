TIM anima la Milan Games Week: sul palco gaming, musica e tecnologia 5G

TIM è protagonista della Milan Games Week, l’importante evento italiano del gaming. La nona edizione della popolare manifestazione è “powered by TIM” con avvincenti sessioni live di gaming, eventi musicali e contenuti esport in 5G

Nello stand TIM sono presenti le postazioni TIMGAMES, il servizio di Cloud Gaming di TIM che permette di giocare in streaming su TV e su smartphone sfruttando la velocità del 5G. Quest’anno i fan possono sfidarsi ogni giorno nell’avvincente torneo TIMGAMES MotoGPTM19, uno dei titoli racing di maggior successo per i gamer appassionati di corse. Per i primi tre classificati assegnati giornalmente i premi previsti, tra cui uno smartphone di ultima generazione 5G, un decoder TIM Box, un TIM Gamepad per vivere la migliore esperienza di gioco con TIMGAMES su TV e su device 5G, oltre a gadget Ducati Corse. Il pubblico può assistere alle competizioni e alle gare finali e provare il servizio TIMGAMES nelle postazioni dedicate.

TIMGAMES

“TIMGAMES è la prima piattaforma italiana di cloud gaming; si può giocare in streaming senza consolle sia con la TV di casa ma anche in mobilità attraverso il 5G”, ha spiegato ad Affaritaliani.it Antonio Imbimbo, Responsabile Music and Games di TIM.

TIM è stato il primo operatore nazionale a portare il proprio servizio di Cloud Gaming anche su rete 5G, riconfermando il primato di leader nell’offerta di servizi multimediali evoluti. La capacità di banda, la velocità di trasferimento dati e le basse latenze offerte dal 5G hanno consentito l’estensione di TIMGAMES in ambito mobile, consentendo di offrire a tutti i clienti TIM di giocare liberamente non più solo in un contesto domestico, ma in tutte le aree servite dalla copertura 5G. Grazie al 5G con TIMGAMES si può quindi giocare in mobilità, senza scaricare nulla, solo con uno smartphone ed un controller, vivendo un’esperienza fluida e senza interruzioni, con una resa grafica di gioco ottimale, supportata dalle caratteristiche dei display via via più sofisticati. L’esperienza performante che fino a qualche anno fa era offerta solo da PC molto potenti, è oggi possibile su un device mobile.

Milan Games Week, gli ospiti del palco TIM

“Quest’anno TIM è presente alla Milan Games Week come Title Sponsor; tutti i partecipanti possono sfidarsi al torneo di MotoGp 2019 e, tra l’altro, con degli influencer: Dread, Just Rohn, Gabbo e Deluxe. Oltre ai gamer anche una componente musica: Shade, rappers che sono anche gamer, Random” aggiunge Imbimbo.

Il programma infatti, ricco di appuntamenti fino al 29 settembre, vede sul palco TIM gli amati gamer partecipare a diverse sessioni di gioco per poi incontrare i fan con i meet&greet. Con TIMGAMES si può provare in anteprima esclusiva “VR Ping Pong Pro”, in uscita il prossimo novembre. Il nuovo gioco multiplayer dedicato al ping pong, in cui ogni giocatore avrà un visore Oculus Rift S per fronteggiarsi in una sfida virtuale, scegliendo tra le molteplici ambientazioni particolarmente curate nella grafica. Inoltre con la soluzione di Virtual Reality Live 360 è possibile vivere in modalità immersiva le emozioni dei tornei esport, indossando visori Oculus Quest e interagendo su smartphone 5G. Infatti, speciali CAM, con modalità di ripresa in alta definizione a 360° montate nell’area fieristica, permetteranno di “immergersi” - direttamente dallo stand di TIM - nell’atmosfera dell’evento, e delle diverse sessioni di gioco e finali organizzate dalla Milan Games Week 2019.

Non solo gaming ma anche coinvolgenti incontri musicali. Ha aperto Shade che ieri si è esibito dal vivo con alcuni dei suoi brani più famosi e ha incontrato i fan in un meet&greet. Questo pomeriggio alle 16 con Zano e Chakra che si esibiranno in una performance live e incontreranno i fan. Gran finale con il rapper Random - domenica 29 settembre alle 12 - che presenterà live il nuovo singolo “Rossetto”, regalerà ai fan un meet&greet e si racconterà in un’intervista esclusiva da riascoltare successivamente su TIMMUSIC, la piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming. TIMMUSIC trasmetterà inoltre, in esclusiva, l’esibizione di Random in diretta sul canale social FB. E' possibile inoltre con le postazioni TIMMUSIC selezionare e ascoltare la migliore musica proposta dall’App con un catalogo di oltre 30 milioni di brani, costantemente aggiornato con tutte le novità discografiche italiane e internazionali.