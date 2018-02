TIM: Guinness dei Primati per aver fatto ballare 1372 robot contemporaneamente

TIM fa ballare 1372 robot e si aggiudica il Guinness dei Primati. Guarda la gallery

TIM ottiene il Guinness dei Primati per aver fatto ballare 1372 robot TIM in simultanea, per 1 minuto e 30 secondi, controllandoli da un unico smartphone. Il record viene registrato attraverso uno spot televisivo che andrà in onda venerdì, nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, su Rai1. I robot TIM, controllati appunto da un unico smartphone grazie alla rete di TIM, hanno eseguito tutti insieme gli stessi passi sulle note della canzone 'Another day of sun'.

TIM, il nuovo record batte i 1069 robot dell'azienda cinese WL Intelligent Technology Co.

Sui 1.372 RobotTIM sono state installate schede hardware realizzate da Olivetti per consentire il ballo in simultanea programmandone i passi scelti per l’occasione dal coreografo Laccio. Un giudice del Guinness dei Primati ha certificato l’effettivo numero dei robot coinvolti nella danza. TIM supera così il record precedentemente detenuto dall’azienda cinese WL Intelligent Technology Co. che aveva fatto ballare simultaneamente 1.069 robot lo scorso agosto.

“RobotTIM” è un Alpha 1S, robot umanoide realizzato dall’azienda cinese UBTECH Robotics con personalizzazione curata da Olivetti per l’evento. I suoi 16 motori lo rendono estremamente flessibile permettendogli di ballare su qualsiasi tipo di musica con movimenti fluidi come se fosse un umano. “RobotTIM”, è alto poco meno di 40 centimetri e pesa un chilo e 600 grammi, è fatto in lega d’alluminio con rivestimento in materiale plastico e ha 16 gradi di libertà (servo meccanismi) che rendono possibili molti movimenti. E’ dotato di connettività Bluetooth e di una memoria esterna da 128 Mega, espandibile fino a 32 Giga. La batteria ha una durata di circa 60 minuti. Il software per programmare il robot è compatibile con Windows, iOS e Android. Il Robot è controllabile attraverso l’App Alpha 1S scaricabile (da Apple Store e Play Store) sia per smartphone che per tablet, o tramite un software per PC che consente di far compiere una serie di attività e di visualizzare a schermo il risultato prima di applicarlo al robot umanoide.

Il primato di TIM con la propria rete LTE

Un importante primato che si aggiunge all’eccellente copertura della rete LTE di TIM che assicura capacità trasmissiva sempre più performante, garantendo altissimi livelli di velocità per l’utilizzo di applicazioni in tempo reale.