TIM e LG siglano un accordo di collaborazione strategica per il 5G in Italia

5G in Italia: la partnership tra TIM e LG Electronics per sviluppare la rete 5G nel mercato italiano

La partnership tra TIM e LG nasce con l’obiettivo di valorizzare la capacità di innovazione delle due società al fine di anticipare il lancio congiunto di servizi e terminali 5G in Italia.

TIM supporterà LG nello sviluppo delle soluzioni 5G per il mercato italiano, mettendo a disposizione l’ecosistema di partner degli innovation Hub, il know-how tecnologico con le migliori risorse dei propri centri di ricerca e la disponibilità degli ambienti di test per il 5G.

In occasione del lancio del 5G, TIM e LG realizzeranno importanti attività congiunte di co-marketing per la promozione del terminale LG.

LG sosterrà TIM offrendo il supporto tecnico necessario alle attività di sviluppo e test delle soluzioni 5G.

Mario di Mauro, Chief Strategy, Innovation & Customer Experience Officer di TIM, ha dichiarato: “L’accordo con LG conferma la determinazione di TIM ad anticipare la disponibilità di terminali e servizi 5G per il mercato italiano, con l’obiettivo di offrire costantemente ai clienti TIM le soluzioni più avanzate che la tecnologia rende disponibili, coniugandole con la migliore customer experience possibile. Questo accordo è un ulteriore dimostrazione di quanto l’innovazione sia centrale nella strategia TIM di trasformazione digitale del Paese”.

David Draghi, Sales Director Mobile Communication di LG Electronics Italia, ha così commentato “Il 5G è una tecnologia innnovativa che rappresenta un’incredibile opportunità per molti settori dell’industria, dall’automotive alla robotica, alla sanità e benessere ai trasporti e darà un impulso decisivo alla diffusione delll’Internet of Things e della smart city. In quanto gruppo leader nella tecnologia con operations in molti dei settori interessati, il 5G è una priorità assoluta per LG e la partnership con TIM testimonia il nostro impegno per garantire un lancio di successo anche nel mercato italiano.”