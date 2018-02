TIM porta l'innovazione digitale sul palco del Festival di Sanremo 2018

TIM porta l'innovazione digitale sul palco del 68° Festival di Sanremo.

TIM, innovazione digitale al Festival di Sanremo 2018. Mina torna protagonista degli spot dedicati al festival con "Opera Digitale Intergalattica in V atti"

TIM porta l'innovazione digitale al Festival di Sanremo 2018. TIM arricchirà anche quest’anno la kermesse musicale con sorprendenti novità che si fondono con la grande tradizione canora. Tra queste, gli spot dedicati con una straordinaria ed esclusiva “Opera Digitale Intergalattica in V atti” con Mina protagonista d’eccezione. Lo spot speciale accompagnerà i telespettatori durante le serate del Festival regalando crescenti sorprese: un nuovo spettacolo nello spettacolo che anche quest’anno arriverà “live” sul palco del Teatro Ariston nella serata finale.

Uno show “stellare” per raccontare la potenza della rete superveloce di TIM, che vede Mina al comando di un’astronave interspaziale avvicinarsi alla Terra in cerca di connessione, accompagnata da euforici robot che danzeranno durante il viaggio al ritmo di “Another Day of Sun” insieme al ballerino JSM.

TIM, innovazione digitale al Festival di Sanremo: torna il premio TIMMUSIC dedicato alla canzone in gara più ascoltata in streaming

Anche quest’anno il premio TIMMUSIC verrà assegnato alla canzone più ascoltata in streaming tra quelle in gara. TIM offrirà l’ascolto delle canzoni dei “Campioni” di Sanremo sull’App TIMMUSIC a tutti i suoi clienti che potranno così determinare l’assegnazione del prestigioso riconoscimento.

TIMMUSIC proporrà contenuti esclusivi realizzati nel “TIMMUSIC Studio” presente a Sanremo, dove tutti i giorni saranno intervistati gli artisti in gara e altri ospiti del Festival che racconteranno attraverso le radioplaylist le loro esperienze sanremesi.

TIM e l'inovazione digitale al Festival di Sanremo: big data e trend sui social sempre aggiornati grazie alla TIM Data Room

La TIM Data Room presente al Forte Santa Tecla di Sanremo analizzerà i big data sul Festival provenienti dalla Rete. La raccolta dati è già iniziata - dal 26 gennaio - e i risultati più significativi sono trasmessi su Rai1 nello spazio televisivo “Prima Festival”. Il monitoraggio proseguirà per tutta la durata della kermesse fornendo i trend social più importanti. Per rispondere alle esigenze di un maggiore traffico dati e voce durante la manifestazione, TIM ha potenziato il servizio posando più di 65 chilometri di fibra garantendo 160 nuovi collegamenti ultrabroadband, superando così a Sanremo il 97% di copertura. Sono state anche installate 23 celle attive LTE con tecnologia di ultima generazione 4.5G, e collocate nella città ulteriori 8 micro antenne.

Con questo progetto TIM conferma il suo ruolo di leader nella trasformazione digitale del Paese con l’obiettivo di creare la “società Gigabit”, basata su infrastrutture, applicazioni, servizi e contenuti di pregio. L’azienda è inoltre impegnata per la diffusione della cultura digitale anche nel tempo libero proponendo offerte innovative, flessibili e sempre più convergenti che includono i migliori contenuti multimediali, musica, film, serie TV, videogame, notizie sportive e grandi eventi attraverso TIM BOX, smart TV, web e App mobile.