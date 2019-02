TIM, Sale nuovo Responsabile Human Resources & Organizational Development

Luciano Sale entra a far parte del Gruppo TIM con il ruolo di Responsabile della Funzione Human Resources & Organizational Development a stretto contatto con l'amministratore delegato, Luigi Gubitosi. Nato nel 1961, si laurea in Sociologia a Trento. Dopo una breve esperienza come ricercatore e consulente di formazione, avvia il proprio percorso professionale nel gennaio del 1990 in Alenia Aerospazio, Divisione Aeronautica, all'interno del quale ricopre il ruolo di responsabile formazione. Tra il 1998 e il 2001 è in Wind Telecomunicazioni come Responsabile delle Politiche di selezione, gestione, sviluppo e formazione del personale. Nel 2001 passa ad operare in IPSE2000 S.p.A. come Responsabile di Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane. Dal 2003 è nuovamente in Wind dove, in qualità di Direttore, si occupa di Gestione del personale e di Relazioni Industriali. Dopo un’esperienza territoriale come Direttore Risorse Umane in Poste Italiane, nel giugno 2012 rientra in Wind per assumere il ruolo di Direttore Human Resources and Facilities Management. Dal dicembre 2016 è il Responsabile Human Resources della nuova Società Wind Tre, nata a seguito dell’operazione di fusione tra Wind e Tre. Da settembre 2017 è stato Direttore Human Resources in Alitalia.