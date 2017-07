TIM e Samsung: via al carrier billing, credito telefonico per acquistare app

Carrier billing al via: da oggi i clienti TIM possono utilizzare il credito telefonico per acquistare su Galaxy Apps Samsung le applicazioni e i contenuti.

Via al carrier billing TIM e Samsung, credito telefonico per acquistare app



TIM e Samsung annunciano l’avvio del servizio di “carrier billing” che consente ai clienti di linee mobili TIM l’acquisto di app e contenuti per i propri smartphone, tablet e smartwatch Samsung sul Galaxy Apps di Samsung utilizzando il credito telefonico. Sul Galaxy Apps è possibile accedere alla migliore selezione di applicazioni ottimizzate per i dispositivi Samsung, dalle utilities ai giochi, dai temi per modificare l’interfaccia del proprio Galaxy a offerte esclusive e vantaggiose, fino alle app per gli smartwatch Gear. Grazie al nuovo servizio, i clienti TIM potranno effettuare gli acquisti sull’app store di Samsung senza la necessità di una carta di credito e in modo semplice e immediato. In particolare, accedendo con il proprio account Samsung, basterà scegliere i contenuti e selezionare l’opzione di pagamento relativa all’addebito telefonico TIM. Al termine della procedura verrà effettuato il download dell’applicazione acquistata e scalato il relativo costo dal credito del cliente. Con la stessa procedura sarà possibile comprare anche i contenuti in-app disponibili. In tal caso il contenuto verrà selezionato all’interno di un’applicazione scaricabile dal cliente sul proprio device.

Per informazioni: https://m.tim.it/offerte/mobile/servizi-mobile-e-app/samsung-galaxy-store