Tinder attiverà un bottone di emergenza per i brutti incontri

Tinder avrà un suo sistema di emergenza per chiedere aiuto. La nota piattaforma di incontri ha annunciato l'attivazione del pulsante per chiedere aiuto direttamente dall'app. Il servizio lanciato in collaborazione con Noonlight permetterà a breve di chiamare i soccorsi, ma solo negli Usa e per il 911, così che se ci si trova in mala parata durante un rendez-vous sarà possibile "allertare i soccorsi in modo discreto e facile", spiega la casa madre Match Group in una nota.

"Noonlight funziona come una guardia del corpo silenziosa quando non vi sentite al sicuro" - chiarisce la co-fondatrice Brittany LeComte - "che vi troviate da soli o nel mezzo del primo incontro. E' la prima volta che una misura di sicurezza del genere viene adottata per proteggere gli iscritti a Tinder quando le loro interazioni passano dal virtuale al reale".