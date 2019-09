Top 15 influencer, ecco i più seguiti in Italia e i post più condivisi

Primaonline.it esordisce con un nuovo servizio, la classifica dei principali influencer italiani, e i post più condivisi. La top 15, realizzata da Storyclash, avrà cadenza mensile. Si comincia con il mese di agosto 2019. Come scrive Primaonline.it, a questa classifica seguiranno a breve altre sugli influencer internazionali e su alcuni comparti specializzati per seguire sempre meglio un fenomeno che sta cambiando le strategie di comunicazione e commerciali. Al primo posto troviamo Chiara Ferragni blogger con 50.091.838 milioni di interazioni. Al secondo posto “Fatto in casa da Benedetta” 5.570.763 interazioni e al terzo posto Beatrice Valli con 3.147.735 interazioni.