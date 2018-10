Top Manager Reputation: Urbano Cairo leader della classifica davanti a Starace

Urbano Cairo al primo posto della classifica Top Manager Reputation, l’Osservatorio permanente realizzato da Reputation Manager, che ogni mese monitora la reputazione online delle figure apicali delle principali aziende italiane.

Cairo nel periodo luglio-agosto ha un punteggio di 77,07 guadagnando 2,71 punti rispetto alla rilevazione precedente, registrando rilevanti volumi di conversazione. La sua identità digitale porta in dote diverse notizie: semestrale positiva di Rcs (utile quasi raddoppiato), i palinsesti della prossima stagione televisiva di La7, gli ascolti tv in crescita per la sua rete, i buoni acquisti del Torino. Focus del web anche per le novità editoriali presentate Urbano Cairo: in primo piano Fuorigioco, il nuovo supplemento estivo della Gazzetta dello Sport, il successo del supplemento La Lettura e il lancio di Enigmistica mia.

In seconda posizione Francesco Starace, AD di Enel, con un punteggio di 67,83 (+0,38). Semstrale positiva anche per Enel grazie alle rinnovabili che spingono la crescita. Sul piano internazionale Starace porta a casa ottimi risultati: la Banca Europea sostiene il suo piano per la mobilità elettrica, Fortune premia Enel per il suo impatto sociale positivo e Starace è stato nominato Commendatore dell’Ordine di Rio Branco in Brasile dove Enel sta rafforzando la sua presenza arrivando a detenere il 93% delle quote di Eletropaulo.

Il terzo posto è di John Elkann con 65,11 punti (+3,19). Dopo il dramma della scomparsa di Sergio Marchionne, il Presidente di FCA è emerso come garanzia di continuità avendo dato un segnale forte con l’assunzione della Presidenza di Ferrari. I media hanno valutato in modo positivo la sua gestione.