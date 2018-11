Trainer, Hill's Pet e Royal Canin le aziende più social del Pet Food

Trainer, Hill’s Pet e Royal Canin sono le aziende più social del Pet Food. Lo spiega la nuova edizione della top brands di Blogmeter. Sono state analizzate tutte le pagine ufficiali Facebook, Twitter, Instagram e YouTube dei marchi di Pet Food presenti sul mercato italiano e che si rivolgono ad esso. Dai 27 brand presi in esame è uscita la top-5 brand in base ai risultati migliori per interazioni totali (escluse le views di YouTube), nel trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2018.

Al primo posto di Blogmeter va Trainer, marchio Novafoods nato in Italia nel 1991 che propone cibo per cani e gatti completamente naturale e Made in Italy. La sua attività social è sopra le 273 mila interazioni totali e guadagna, nel periodo di riferimento, con ben 16 mila nuovi fan. A trainare l’engagement sono soprattutto i consigli in pillole che vengono ironicamente proposti sulla pagina Facebook di Trainer come Gat-tips e Can-sigli.

Al secondo posto Hill’s Pet che produce alimenti di mantenimento e dietetici per animali domestici, che con i suoi 83 post pubblicati su Facebook, nel trimestre, ottiene un engagement pari a 223 mila interazioni.

Terzo posto per Royal Canin (alimenti per cani e gatti in base a taglia, stile di vita e razza specifica). Le oltre 216 mila interazioni totali sono per il 90% dal canale Facebook, dove sono stati pubblicati 72 dei 105 contenuti social totali e l’hashtag #nonabbandoniAMO risulta tra i più coinvolgenti del periodo.

Al quarto posto della classifica si posiziona Cesar e chiude la top-5 Sheba.