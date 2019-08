Tredici, l'annuncio di Netflix: l'uscita della terza stagione il 23 agosto

Netflix annuncia che la terza stagione della serie originale Tredici sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 23 agosto 2019.

SINOSSI

Otto mesi dopo aver impedito a Tyler di compiere un atto estremo durante il ballo di primavera, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin e Zach cercano in tutti i modi di proteggere il segreto di Tyler, mentre lo aiutano a riprendersi dall’accaduto. Una tumultuosa partita di football di inizio anno culmina con la scomparsa di un giocatore e Clay si ritrova tra gli indagati dalla polizia. Sarà una figura esterna al gruppo a guidarli nel corso delle indagini, approfondimenti che potrebbero mettere a nudo i loro segreti più profondi. La posta in gioco è sempre più alta, anche le azioni nate con le migliori intenzioni possono cambiare una vita per sempre.

Cast

Dylan Minnette - Clay Jensen

Brandon Flynn - Justin Foley

Justin Prentice - Bryce Walker

Alisha Boe - Jessica Davis

Christian Navarro - Tony Padilla

Miles Heizer - Alex Standall

Devin Druid - Tyler Down

Ross Butler - Zach Dempsey

Timothy Granaderos - Montgomery de la Cruz

Anne Winters - Chloe

Steven Weber - Preside Bowen

Brenda Strong - Mrs. Walker

Amy Hargreaves - Mrs. Jensen

Grace Saif – Ani (nuovo personaggio)



Creatore: Brian Yorkey (Tony Award, Premio Pulitzer)

Produttori esecutivi: Brian Yorkey, Mandy Teefey, Kristel Laiblin, Selena Gomez e Joy Gorman

Format: 13 episodi della durata di 60 minuti