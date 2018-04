Triboo rafforza l’Experience System Motors con l’ingresso di Blogo Motori

Entrano nel vivo le prime sinergie editoriali in casa Triboo dopo l’acquisizione degli asset di Blogo.it. La società è infatti impegnata nel consolidamento dei suoi asset editoriali e dell’offerta commerciale. L’operazione, si legge in una nota, rientra in un più ampio piano di crescita strutturale già intrapreso nei mesi precedenti che punta alla creazione di contenuti autorevoli e di qualità e ad un rafforzamento del proprio posizionamento editoriale.

In quest’ottica gli Experience System, lanciati da Triboo lo scorso settembre, rappresentano sempre di più il marchio distintivo della proposizione editoriale e di contenuto del gruppo. La società punta su un portafoglio di eccellenze verticali raggruppate in aree tematiche per offrire una narrazione del brand innovativa. Affidabilità e risultati garantiti grazie alla produzione di contenuti sempre aggiornati e ottimamente posizionati sui motori di ricerca, presenza agli eventi e coinvolgimento di brand ambassador e influencer.

Fonte: Engage