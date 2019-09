Ascolti tv, De Santis: "Rai1 leader nella prima settimana di inizio stagione"

Da quando la rete ha esibito il volto smagliante del segno più nei primi 6 giorni di inizio stagione, è scattata la corsa alla poltrona di Teresa de Santis direttore di Rai 1. I dati, infatti, parlano chiaro.

Mezzo punto in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno nel day time è la risposta che de Santis offre - badando solo ai fatti, non al gossip - a chi nella politica avrebbe chiedo la sua testa. Ma il condizionale è obbligatorio perché al di là di pettegolezzi giornalistici non c'è nulla che giustifichi l'addio forzato di teresa a Rai 1. Il direttore di Rai 1 conferma anche un altro dato inconfutabile : è leader nel prime time con 'Tale e Quale Show' (20,1 di share con 4,4 per cento in più ieri sera sulla concorrenza).

Insomma Rai1 - evidenzia la De Santis - è la prima rete in termini di ascolti anche nel day-time (dalle 7 del mattino alle 18,40) con il 15,3 per cento di share, oltre ad essere saldamente leader anche in tutte le altre fasce orarie. 'Reazione a catena', infatti - conclude il direttore di Rai1 - con il 23,2 per cento di share e 'I soliti ignoti' con il 18,7 per cento di share, hanno registrato ieri i valori record della settimana e vinto ancora una volta sui rispettivi competitor (con un vantaggio su 'Caduta libera' del 5,4 per cento e del 3,4 per cento su 'Paperissima').

Teresa de Santis ha fatto un piccolo miracolo visto che non ha più la Champions anzi ce l'ha contro. Inoltre, sostengono fonti di Palazzo chigi, Rai 1 - mai stata sovranista dichiarata - mostra con la De Santis un ottimo equilibrio istituzionale.

Pluralismo è la parola chiave della direttrice che, secondo fonti PD, sarebbe molto gradita proprio per questa "indipendenza" dalla politica a 360 gradi.