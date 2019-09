TV8, autunno 2019: Elenoire Casalegno, Papi, Maisano e... ECCO I PROGRAMMI

TV8 AUTUNNO 2019 ALL’INSEGNA DELLE PRODUZIONI ORIGINALI

TV8 mette in cantiere 4 ore di produzioni originali consecutive. La sfida è iniziata due stagioni fa con l’access PT, una fascia difficilissima nel panorama generalista, e che oggi rappresenta un punto di forza del canale in crescita costante. Guess my age ha infatti chiuso la scorsa stagione con una media del 2,42% di share raggiungendo picchi di oltre il 3% a puntata, e ha aperto la terza stagione con lo straordinario risultato del 2,65% di share, pari a 612 mila spettatori. Adesso il canale FTA di Sky arricchisce il palinsesto pomeridiano con un nuovo format e un nuovo volto, che insieme a programmi già consolidati, dà il via a 4 ore di intrattenimento tutto italiano.

TV8 AUTUNNO 2019, ENRICA BONACCORTI CON 'HO QUALCOSA DA DIRTI'

Apre il pomeriggio alle 17.30 Enrica Bonaccorti con il suo “Ho qualcosa da dirti”, in onda da lunedì prossimo, 9 settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì in prima tv assoluta. Gli ingredienti essenziali del nuovo emotainment di TV8 sono sorprese, rivelazioni, scuse, ringraziamenti, rimorsi, rimpianti, piccoli e grandi segreti, che la padrona di casa, con il garbo che la contraddistingue, ascolterà dai protagonisti di ogni puntata.

TV8 AUTUNNO 2019, VITE DA COPERTINA CON ELENOIRE CASALEGNO E GIOVANNI CIACCI

Alle 18.30 è la volta di Vite da copertina, Il rotocalco quotidiano da 4 anni parte del palinsesto di TV8 e sempre in crescita, che si appresta a debuttare il 30 settembre in una veste completamente rinnovata nei contenuti e nella conduzione. Al timone del programma dedicato ai personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, in uno studio nuovo e tecnologico, troviamo l’inedita coppia formata dalla conduttrice e attrice Elenoire Casalegno e dallo stylist e curatore d’immagine Giovanni Ciacci. Rispetto alle passate stagioni, questa edizione sarà incentrata sui commenti in studio e sarà arricchita da servizi più brevi, incisivi e ironici. I temi affrontati varieranno dal pop all’attualità, dal gossip ai principali eventi della televisione, alle curiosità e agli eccessi dei VIP.

TV8 AUTUNNO 2019, ALESSANDRO BORGHESE E I CUOCHI D'ITALIA

Alle ore 19.30 è il momento di uno dei volti più amati del canale: lo chef Alessandro Borghese alla guida di Cuochi d’Italia, il campionato delle regioni più appassionante della tv, affiancato come sempre dai colleghi gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito nel ruolo di giudici. La sfida come ogni stagione incoronerà il vincitore con il titolo di “Miglior Cuoco Regionale d’Italia”, e dal 21 ottobre saranno in onda i nuovi tornei in prima TV assoluta.

TV8 AUTUNNO 2019, ENRICO PAPI CON GUESS MY AGE - INDOVINA L'ETA'

Alle 20.30 l’appuntamento è sempre con Enrico Papi, per il terzo anno consecutivo alla guida di Guess my Age – Indovina l’età, il game show che ha come obiettivo quello di indovinare l’età di 7 sconosciuti. Il format divenuto in poco tempo un appuntamento imperdibile del preserale di TV8 è partito lunedì scorso con le prime 10 puntate che vedono il concorrente in gara affiancato da un partner celebre del calibro di Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro, Paolo Fox, Davide Camicioli e tanti altri.

TV8 AUTUNNO 2019, ARRIVA LA 'IENA' MARCO MAISANO

Infine, novità assoluta di quest’autunno targato TV8 è la seconda serata, che dal 30 ottobre vedrà la iena Marco Maisano alla guida di Piacere Maisano, un programma che si propone di raccontare storie attraverso l’occhio di un telefonino in mano all’inviato e della telecamera di un filmaker, con il supporto di personaggi illustri. I temi spaziano dalla geopolitica, all’economia, ai fenomeni migratori, al cambiamento climatico, all’alimentazione, spiegati attraverso una comunicazione semplice e immediata. Il tutto raccontato attraverso un nuovo linguaggio: in ogni suo viaggio, infatti, l’inviato avrà un atteggiamento di parità con il pubblico a casa e sarà mostrato anche ciò che solitamente è escluso in fase di montaggio, perché considerato “fuori onda”.

TV8 AUTUNNO 2019, X FACTOR E MASTERCHEF

Completano l’offerta di produzioni italiane in prima TV free X Factor e Masterchef, le grandi produzioni Sky pilastri del prime time di TV8. Quello di TV8 è dunque un autunno con tante novità all’insegna dell’intrattenimento originale e italiano, che consolida l’identità del canale, e che il pubblico dimostra di apprezzare sempre più: TV8 ha infatti ottenuto risultati straordinari negli ultimi mesi, chiudendo agosto con una media del 2,52% di share sul totale giorno, il dato mensile più alto mai registrato.

TV8 AUTUNNO 2019 CON FORMULA 1, MOTOGP, SUPERBIKE ED EUROPA LEAGUE

Ma non solo, l’autunno di TV8 è anche grande sport con importanti finestre di diritti free: continuano i campionati di Formula1, MotoGP e Superbike, e dal 19 settembre al via la fase a gironi di Uefa Europa League.