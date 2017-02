Twitter contro le fake news: cancellerà i falsi account

Twitter dichiara guerra alle fake news, i falsi account e l'hate speech veicolato anche attraverso i messaggi del social network. La compagnia ha annunciato nuove misure di sicurezza per rendere più affidabile il servizio offerto agli utenti. L'azione di contrasto porterà alla cancellazione degli account abusivi, il miglioramento del motore di ricerca interno in modo che elimini i risultati meno affidabili, la caccia e l'eliminazione dei tweet il cui contenuto è falso o di "qualità scadente".



Twitter: guerra ai bulli, nuovi strumenti contro abusi e odio



Twitter amplia la sfida agli abusi e alle incitazioni all'odio. La societa' che cinguetta annuncia nuove misure per combattere il fenomeno, per il quale e' stata fortemente criticata. Fra queste il nascondere i contenuti e vietare agli utenti identificati per il loro atteggiamento aggressivo di creare nuovi account. Le novita' renderanno piu' difficile ai bulli essere ascoltati perche' i loro tweet saranno nascosti nelle ricerche. E anche le risposte di ''bassa qualita'' ai tweet di odio saranno nascoste, in modo che solo le conversazioni a 140 caratteri piu' rilevanti emergeranno nelle ricerche