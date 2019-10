Twitter, scuse a utenti per aver usato dati personai per scopi pubblicitari

Twitter si scusa per aver usato, "inavvertitamente"" numeri di telefono e email degli utenti per scopi pubblicitari sebbene siano stati forniti solo per motivi di sicurezza. "Quando fornite un indirizzo email o un numero di telefono per scopi di sicurezza, questi dati potrebbero essere stati usati inavvertitamente per scopi pubblicitari - ha dichiarato Twitter - è stato un errore e ci scusiamo". Al problema il social network avrebbe ovviato a metà settembre. "Siamo molto dispiaciuti per quello che è successo e stiamo intraprendendo delle mosse perché ciò non si ripeta", ha assicurato Twitter.

We recently found that some email addresses and phone numbers provided for account security may have been used unintentionally for advertising purposes. This is no longer happening and we wanted to give you more clarity around the situation: https://t.co/bBLQHwDHeQ