Ufficiale: a Mindshare l’incarico globale nella gara media Enel

Già prima delle ferie d’agosto era considerato l’esito più probabile della consultazione iniziata in primavera (come anticipato nel numero di agosto di Prima Comunicazione). A settembre è arrivata l’ufficializzazione della vittoria di Mindshare nella gara media indetta da Enel.

Per l’agenzia guidata da Roberto Binaghi si tratta di una conferma importante. L’incarico triennale – tra Italia, Spagna, Portogallo e tutti gli altri 32 Paesi in cui opera il gruppo guidato da Francesco Starace – vale infatti la gestione di un budget da almeno 50 milioni di euro annui. Binaghi ha battuto la concorrenza di Publicis Media, Dentsu Aegis Network, OMG e Havas Media, ‘resistendo’ come consulente anche in territori che ambivano ad avere un riferimento nazionale diverso.