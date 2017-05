Un doppio ruolo per Giuseppe Mayer nel Gruppo Armando Testa

Giuseppe Mayer è il nuovo Chief Digital Officer di Armando Testa, con la responsabilità di seguire e sviluppare i progetti integrati dell’agenzia.

Ma non è tutto, perché il manager assume anche il ruolo di Ceo di TDH, Testa Digital Hub, la società del gruppo specializzata in digitale, innovazione ed experience marketing; in questa posizione subentra a Valentino Cagnetta, Ceo di Media Italia, che per 3 anni ha guidato TDH insieme al Direttore Creativo, Jacopo Morini.

Un doppio ruolo dunque all’interno di Gruppo Armando Testa per Giuseppe Mayer, che esce quindi da WPP Group, dove ha ricoperto negli ultimi anni il ruolo di Chief Innovation Officer nella sede italiana di Grey; precedentemente è stato socio e General Manager di Ambito5, agenzia specializzata in Social Business che ha venduto nel 2014 al gruppo Publicis.

“Entrare nel Gruppo Armando Testa è per me motivo di grande orgoglio; una storia unica nel panorama mondiale, un presente che ha radici solide e ben radicate in Italia, ma con un respiro realmente internazionale nei clienti e nei lavori che vengono realizzati”, commenta Giuseppe Mayer. “Inoltre avrò l’opportunità di guidare Testa Digital Hub, un team di 20 talenti digitali basato a Torino, e non vedo l’ora di metterci alla prova su progetti e clienti insieme con il mio nuovo partner creativo Jacopo Morini. Voglio poi ringraziare qui Valentino Cagnetta, che in questi primi anni di TDH ha dato un contributo fondamentale sia alla crescita del gruppo di lavoro sia a consolidare la credibilità dell’agenzia in un ambito così sfidante ed innovativo”.