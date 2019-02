Una piattaforma per muovere l'incoming in Campania. Nasce il network IDN

Garantire il turista nell’ultimo miglio aumentandone la percezione della sicurezza durante il soggiorno in Campania ed a Napoli, in particolare. E’ questo l’obiettivo di IDN, la piattaforma che accompagna il turista da quando inizia a sognare la sua vacanza nella località prescelta fino a quando fa ritorno soddisfatto a casa. Una piattaforma creata per rappresentare un punto di riferimento per turisti, musei, alberghi, teatri, maison di moda e per quanti producono le eccellenze della gastronomia locale. Il network nasce da un’idea di una giovane imprenditrice, Carmela Autiero, accompagnata in questa avventura dal veneziano Massimiliano Sacchetto, direttore tecnico, esperto in web marketing. “Obiettivo dell’iniziativa imprenditoriale è raccontare la Campania e il suo capoluogo per quello che effettivamente offrono in termini turistici e culturali, un’offerta che inizia dai luoghi archeologici ai musei, fino alle strutture ricettive di alto livello”, spiega Sacchetto. “Quello che ci rende unici, è la percezione di sicurezza che garantiamo al cliente, educandolo in tale senso prima che arrivi alla destinazione prescelta. All’inizio della nostra attività non ci rendevamo conto di alcune cose: le richieste di conoscere i luoghi più a rischio aumentavano fino a 150 al giorno. E per i cinesi, tanto per fare un esempio, Napoli si trova in provincia di Amalfi. La dimostrazione come la promozione del capoluogo sia stata sempre poco attenta”. Da queste considerazioni nasce l’idea di creare un network per assistere chi sceglie come destinazione la regione ed il suo capoluogo. “E’ quello che abbiamo sviluppato con la piattaforma che è suddivisa in tre portali”, dichiara Autiero (nella foto con Sacchetto). “Il magazine per essere informati sugli eventi e per conoscere la vera essenza della città antica e nuova(itineraridinapoli.com); quello di informazioni turistiche con guida virtuale e shop assistent (itineraridellacampania.it); infine, l’elenco delle strutture alberghiere di un certo prestigio per il soggiorno e la prenotazione (albeghidinapoli.com). la città sta vivendo una grande creatività su turismo e cultura e in tanti scelgono questa meta perché parla un lessico ed un linguaggio che è in sintonia con i giovani del nostro tempo”. Partner dell’iniziativa sono alcune aziende di assoluta eccellenza nel campo della moda, dell’enogastronomia e del tempo libero, inserite nei circuiti tematici in più lingue. Un modo per promuovere e veicolare le eccellenze del Made in Campania. Soprattutto all’utenza estera.