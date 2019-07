MediaTech

Lunedì, 1 luglio 2019 - 07:41:00 Una Voce per Padre Pio: Insinna riporta il Santo in prima serata su Rai1 Da Al Bano a Stefania Sandrelli, da Lino Banfi a Red Canzian: parata di star per la XX edizione della serata-evento in onda il 6 luglio in prime time di Marco Zonetti