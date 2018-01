UniCredit: al via buddybank, la prima banca conversazionale, solo per iPhone

Gianni Franco Papa, General Manager di UniCredit, Carlo Cracco, Angelo D’Alessandro, Founder di buddybank, e Andrea Casini, Co-Head Italy di UniCredit, alla presentazione di buddybank.

UniCredit: al via buddybank, la prima banca digitale e conversazionale, solo per iPhone. Le parole di Gianni Franco Papa, General Manager di UniCredit

UniCredit annuncia il lancio ufficiale di buddybank, il primo modello di banca digitale e conversazionale, dedicato esclusivamente ai possessori di iPhone, in grado di offrire ai propri clienti un servizio di Concierge, disponibile 24/7, per esigenze finanziarie e lifestyle. UniCredit, da tempo impegnata nell’evoluzione dei canali distributivi (mobile banking, internet e filiali), compie un altro passo verso lo sviluppo di soluzioni innovative per offrire una nuova customer experience. Fruibile 100% da mobile e senza passare dalla filiale, buddybank si inserisce tra i modelli di servizio digitali dedicati al segmento Retail. “Con buddybank desideriamo crescere in un segmento composto da consumatori digitali e millennial” - afferma Gianni Franco Papa, General Manager di UniCredit - “con un servizio distintivo nelle modalità di relazione con il cliente e nella tipologia dell’offerta.”

VIDEO - GIANNI FRANCO PAPA, GENERAL MANAGER DI UNICREDIT, E LA NUOVA BANCA CONVERSAZIONALE BUDDYBANK

UniCredit: al via buddybank, la prima banca digitale e conversazionale, solo per iPhone. Le parole di Andrea Casini, Co-Head Italy di UniCredit, e di Angelo D’Alessandro, Founder di buddybank

“Il cliente potrà contare su un’assistenza pensata sul modello di una conciergerie simile a quella dei grandi alberghi - afferma Andrea Casini, Co-Head Italy di UniCredit – “Il cliente sarà riconosciuto in pochi secondi e vedrà soddisfatte tempestivamente sia le sue esigenze bancarie, sia di tempo libero”. “Comunicare con buddybank – sottolinea Angelo D’Alessandro, Founder di buddybank – è semplicissimo. Basterà premere la grande ‘B’ al centro dell’applicazione per entrare in chat con il nostro Team di Concierge. La missione di buddy è quella di trasformare un’app bancaria in un’esperienza nuova, da vivere tutti i giorni".

VIDEO - ANGELO D’ALESSANDRO, FOUNDER DI BUDDYBANK: COME FUNZIONA BUDDYBANK, LA BANCA CONVERSAZIONALE CHE E' ANCHE ASSISTENTE PERSONALE

UniCredit: al via buddybank, la prima banca digitale e conversazionale, solo per iPhone. Come funziona

Il cliente buddybank, in piena autonomia e sicurezza, potrà dal proprio iPhone aprire un conto corrente con IBAN italiano. Grazie alla collaborazione con Mastercard, azienda leader nelle tecnologie per i pagamenti internazionali, partner di buddybank e UniCredit, il cliente potrà inoltre avere una carta di debito Mastercard, accettata in tutto il mondo, e far richiesta per una carta di credito Mastercard World Elite. Una Concierge disponibile 24/7 offrirà un’ampia gamma di soluzioni per ogni esigenza del cliente, dalla prenotazione di un viaggio all’organizzazione di un evento, una visita a una mostra, una cena e molto altro. Un Team di Concierge interno sarà a disposizione del cliente 24 ore al giorno per gestire direttamente le richieste bancarie, mentre per i servizi lifestyle buddybank si affiderà a Quintessentially, partner di eccellenza del settore presente in 60 Paesi. L’offerta di buddybank è semplice e trasparente, e verrà arricchita di altri prodotti nel corso del 2018. Sul sito www.buddybank.com sono disponibili le informazioni su costi del servizio e promozioni. Grazie ad una campagna di pre-lancio, in lista d’attesa ci sono già 15.000 utenti.