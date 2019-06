Unità, ancora sei mesi per decidere il futuro e trovare un nuovo editore

6 mesi di tempo per decidere il destino dell'Unità e, forse, riuscire nell'impresa di trovare un nuovo editore entro fine anno. La cassa integrazione per i giornalisti del quotidiano, di proprietà di Massimo Pessina e Guido Stefanelli, sarebbe dovuta scadere tra un paio di giorni, ma è stata prorogata. Come spiega ItaliaOggi da settimana prossima si sarebbe posto l'interrogativo se chiudere la redazione o reintegrarla ma con un progetto editoriale.

Ritorno alla direzione del giornale Luca Falcone, già a capo della comunicazione di Unità srl, mentre allo studio ci sono incentivi all'esodo per i giornalisti, in modo da snellire comunque il costo del lavoro.

Intorno alla figura del prossimo editore sono circolati pochi nomi. Da ultimo quello di Maurizio Belpietro, che è stato direttore per un giorno (ma voci di mercato spingevano per un suo interesse), e il giornalista e produttore Michele Santoro, che però non ha trovato un accordo sul prezzo.