Ups nomina Mark Vale presidente crescita e mercati emergenti

Mark Vale

Ups ha nominato Mark Vale Presidente per la Crescita e i Mercati Emergenti. Vale e il suo team amplieranno e miglioreranno la portata di mercato dell’azienda e le sue capacità globali per servire al meglio i clienti che operano nei mercati emergenti e in via di sviluppo in tutto il mondo.



Vale subentra a Derek Woodward che è andato in pensione dopo 32 anni di servizio in UPS.



"Mark porta visione globale, esperienza e leadership che aiuteranno a guidare UPS nelle sue prossime fasi di espansione. Continuiamo ad aumentare e migliorare la nostra impronta internazionale sia a livello di prodotti sia a livello di strutture, grazie alla crescita del mercato transfrontaliero e locale", ha dichiarato Jim Barber, Presidente di UPS International.



"Le previsioni della Banca Mondiale suggeriscono che i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo sono pronte per una crescita accelerata del 4,2% nel 2017, rispetto alle stime di crescita mondiale del 2,3%," ha aggiunto Barber. "Collegare i clienti alle opportunità economiche richiede una rete di esperti di logistica e di supply chain. Non vediamo l'ora che Mark ci supporti nell’allineare le capacità globali di UPS per soddisfare le esigenze dei clienti."



Vale è entrato in UPS nel 1988 a Londra e ha svolto vari incarichi di finanza e contabilità nel Regno Unito, in Spagna, Italia, Germania, Belgio e Stati Uniti. Ha sviluppato la strategia di crescita paneuropea dell’azienda ed è stato Corporate Controller e International Chief Financial Officer.



"Non vedo l'ora di supportare i clienti di UPS nel connettersi ai mercati emergenti in tutto il mondo. È qui che si stanno sviluppando nuovi corridoi commerciali e si aprono nuove opportunità," ha dichiarato Vale. "Sono fortemente incoraggiato dal dinamismo e dalla passione che vedo in UPS nell’aiutare clienti e paesi a raggiungere il loro potenziale nella crescita e sui mercati emergenti."