Urbano Cairo, nuovo sponsor per il suo Torino: ecco Aldo Bruè

Cairo Pubblicità comunica che Aldo Bruè sarà al fianco di Torino Football Club in veste di “Official Supplier”: le scarpe formali e tempo libero per la stagione 2019/20 e 2020/21 saranno firmate dal brand marchigiano.

Con una storia di più di 70 anni nel settore delle calzature, il marchio Aldo Bruè si distingue per la sua ricerca della perfezione nelle forme, per la sua creatività negli stili e nei materiali, per l'esperienza e la capacità di reinterpretarle le lavorazioni più antiche, adeguandole alle richieste dei mercati internazionali. Situata nelle Marche, nel cuore del distretto delle calzature, dal 1946 l’azienda si impegna a mantenere e a trasmettere i valori del Made in Italy in primis all’interno della sua fabbrica e poi esportandoli in più di 30 paesi nel mondo.





Oggi il focus torna però in Italia come dichiarato da Francesco Grassi - Sales & Marketing Manager: “Volevamo fortemente associarci ad un’azienda italiana con valori simili ai nostri, dove si respira tradizione e dedizione. Il Torino FC è una bandiera del nostro calcio, sia per storicità che come società. Un vero baluardo italiano ed esempio di 'azienda' gestita con passione e competenza. Valori, appunto, simili ai nostri.”

Andrea Ancora Vice-Direttore Generale di Cairo Pubblicità: “Siamo lieti di annunciare Aldo Bruè come nostro nuovo partner e non vediamo l’ora di intraprendere un percorso di successo insieme. Questo accordo mostra la continua crescita del Torino Football Club e l’interesse per una delle più storiche aziende italiane di calzature artigianali. “

L'accordo prevede la presenza del marchio Aldo Bruè sui led di bordocampo e maxischermi durante le gare casalinghe di serie A TIM e Coppa Italia disputate dal Torino ed inoltre iniziative promo pubblicitarie con il coinvolgimento dei giocatori della prima squadra. La visibilità per il brand ha anche una declinazione digital tramite i canali social ufficiali del club e l’associazione d’immagine garantita dalla qualifica in esclusiva merceologica.