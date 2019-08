Usa, nei negozi Walmart robot al posto degli uomini

Una di quelle storie amate dagli americani:from rags to riches, il classico balzo dalla poverta' alla ricchezza. Quella della famiglia Walton e' l'esempio per antonomasia. Il giovane Walton,nella povera Arkansas dei vecchi tempi, ricevette dal nonno una discreta sommetta. Che fare? Facile:quello che gli americani pensano subito di fare con qualche dollaro in tasca: investire. Cosi' nacque il mercatino Walton. Senza farla troppo lunga, fu una esplosione. In pochi anni divenne il piu' grosso centro commerciale degli Stati Uniti. Oggi sono 12 mila in tutto il mondo.

Walmart ha fatto l'intera famiglia dei Walton super ricca. Nei negozi trovi un po' d tutto:prodotti americani ma soprattutto cinesi,giapponesi e anche italiani..Quanti sono i dipendenti? Walton non lo ha mai rivelato. Statistiche degli esperti parlano di almeno due milioni di persone. Lavorano molto ma la paga e' bassa.Hanno urlato, parlato di scioperi.Hanno cercato di formare un loro sindacato senza successo. Il vecchio Walton ha deciso di fare qualcosa.Cosi' ha acquistato un certo numero di robots e ora li usa nei suoi negozi al posto degli uomini.

Be',non proprio.i robot prendono il posto di chi tiene i pavimenti ben puliti,di chi controlla la quantita' dei prodotti messi bene in fila lungo enormi scaffali ed altre cose che per il momento Walton iiene segrete. Per il momento ai clienti non dispiace trovarsi fianco a fianco con un robot. Gli italiani avranno presto la possiilita' di paragonare il feeling,poiche' i robot giapponesi arriveranno presto sul mercato di casa nostra.