Valanga azzurra in Radio, la sciatrice Sofia Goggia testimonial di Rtl 102,5

Rtl 102,5 firma un doppio accordo: il primo con Fisi, la Federazione italiana sport invernali, per dare spazio allo sci alpino e alle altre 13 discipline, dallo sci di fondo al bob. Il secondo con la campionessa di sci Sofi a Goggia che sarà testimonial di Rtl 102,5.

Il marchio di Rtl sulle divise degli atleti di tutte le discipline sarà il simobolo della partnership con Fisi. «Sono anni di grande lavoro per noi», ha detto Flavio Roda, presidente della Fisi, «con il Mondiale di biathlon, quelli di sci del prossimo anno e con le Olimpiadi del 2026. L’accordo con una radio di questa portata può farci crescere ancora». Gli appuntamenti con Fisi News sono la domenica alle 8.10, mentre ogni giovedì si parla di gare prima delle 10. Per quanto riguarda Sofia Goggia, csarà ospite fissa al sabato alle 8.10 ma le occasioni per conoscere la campionessa anche fuori dalle piste potranno esserci in qualsiasi trasmissione del palinsesto di Rtl 102.5.