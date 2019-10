Variety, la storica rivista che racconta l'entertainment sbarca in Italia

Variety, la storica rivista che racconta il mondo dell'entertainment da 114 anni, ha annunciato la nascita di Variety Italia. L'edizione, la seconda internazionale dopo quella cinese, arriva in seguito a un accordo di licenza esclusiva concessa a Web Magazine Makers, la joint venture editoriale creata da Luciano Bernardini de Pace con la società Portobello spa, guidata dal ceo Pietro Peligra.

Variety Italia sarà lanciata sul web e su tutte le piattaforme digitali, compreso un canale podcast e una web tv. La promozione e la vendita della pubblicità di Variety Italia saranno gestite da Magazine International, guidate dal team di Davide Da Rold, che assume la carica di publisher di Variety Italia oltre a esserlo già di Rolling Stone Italia.

Variety Italia – spiega una nota – produttore non solo di contenuti editoriali ma anche di eventi realizzati in particolare in concomitanza con manifestazioni di prestigio a Venezia, Roma e Milano oltre che in Europa, e riservati alla propria audience, al mondo del cinema e di selezionati brand.

“L’importante partnership con Web Magazine Makers rappresenta il concretizzarsi della politica di espansione globale del brand e ci permette di avere una nuova audience per i nostri contenuti e per gli eventi da noi organizzati in un territorio speciale come l’Italia” commenta Michelle Sobrino-Stearns, group publisher director e chief revenue officer di Variety.

“Siamo orgogliosi e motivati per essere stati scelti quali partner per la pubblicazione di Variety in Italia poiché rappresenta la testata più autorevole del mondo dell’intrattenimento internazionale, oltre che un brand iconico e a volte temuto per la propria indipendenza e libertà di espressione. Rispetteremo, e faremo rispettare con determinazione e onestà intellettuale i principi fondamentali che hanno caratterizzato il successo e l’autorevolezza di Variety che da oggi abbiamo l’onore di rappresentare”, aggiungono da Los Angeles Luciano Bernardini de Pace e Pietro Peligra.