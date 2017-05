Veronica da Tale & quale show senza veli al programma per le mamme su Rai 1

La chiamano mamma Rai proprio perchè è benevola ed accuditiva come una madre. La Rai condanna ma perdona, basta osservare un periodo di "pentimento" necessario a rifarsi una verginità professionale. È quanto è accaduto alla.show girl Veronica Maya che dopo 10 anni in viale Mazzini fu "sollevata" dalla conduzione di Verdetto finale a poche puntate dalla fine del ciclo nel maggio 2014. Un fulmine a ciel sereno per la bella conduttrice campana che aveva iniziato sotto l'ala protettiva di Fabrizio del noce insieme a Lorena Bianchetti Caterina Balivo Eleonora Daniele ed Elisa Isoardi. Veronica senza programma quotidiano si riciclò alla grande partecipando a Tale e quale show dove - indossando i panni di Madonna - rimase a seno scoperto a causa di una maledetta spallina male appuntata sull'abito di sapiente aderenza. Quell'incidente non fu certo colpa della Maya ma contribuì a non far proseguire il rapporto con la Rai.

Veronica emigrò prima in Albania poi ad Agon channel per tornare solo 3 anni dopo cioè a giugno in Rai con un programma dedicato alle mamme. Come Affaritaliani.it è in grado di anticipare, Veronica avrà la conduzione di una trasmissione itinerante girata in esterna in 8 emissioni (a partire da luglio) in onda il sabato pomeriggio su rai 1 con il titolo."Viva la.mamma". Ogni settimana la Maya che è una super mamma (ha 3 figli nati dalle nozze con il.chirurgo plastico Marco Moraci) incontra una categoria di madri raccontando le storie di una felice e complicata quotidianità in famiglia. Ma per Veronica non finisce tutto.in sole 8 puntate. Molto apprezzata professionalmente da alcuni consiglieri di amministrazione Rai (si fanno i nomi di Carlo Freccero e Paolo Messa ma loro non confermano), la Maya dovrebbe condurre anche lo spazio estivo di Rai 1 dalle 10.30 alle 11.30 dal lunedi al venerdi con Arianna Ciampoli e Valeria Graci. Quotazioni al rialzo dunque per Veronica che ha visto spesso negli ultimi tempi il direttore di Rai 1 Andrea Fabiano che pare avere un "debole" per le ex Del Noce Angels.Oltre ad aver recuperato la Maya Fabiano vorrebbe portare la Balivo il prossimo anno su rai 1 nello spazio che fu di Monica Leofteddi e che verrebbe cancellato. Ce la farà?