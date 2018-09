Veronica Gentili versus Feltri: la polemica continua a colpi di foto sexy

Continua, invero un po’ stancamente, la polemica tra il direttore di Libero Vittorio Feltri e Veronica Gentili, giornalista a Rete4 per il programma di “Stasera Italia”, condotto da Barbara Palombelli, aveva definito Feltri stesso “ubriaco” in un fuori onda carpito da “Striscia la Notizia”.

Dopo che Feltri, a sua volta, aveva definito su Radio24 “decerebrata” la Gentili quest’ultima aveva scritto una lettera di scuse al direttore pubblicata su Libero:

“Mi dispiace direttore, ti chiedo scusa se ti ho offeso e se ti ho mancato di rispetto.Ho per te non solo assoluto rispetto ma anche profonda stima, e non mi sarei mai sognata in nessun contesto che esulasse da una stupida battuta ridanciana in privato con un amico, di fare esternazioni del genere».





Però il vecchio polemista Feltri non ci sta e non e quindi riprende la polemica:

“Non posso piacere a chiunque e non pretendo di piacere a te, né mi importa di esserti gradito, tuttavia se Rete4 mi invita pressantemente al vostro programma, e io sfinito accetto di parteciparvi, dovrei essere ringraziato. Tu invece mi hai ricoperto di improperi volgari e insensati, dato che nella mia vita, pur avendone combinate di ogni colore, non mi sono mai sbronzato».

Come dire: ditemi di tutto, ma non che ho trasporto per il dio Bacco.

E poi la botta finale. Libero pubblica le foto sexy della Gentili tratte da Instagram per fare vedere da che “pulpito” vengano le critiche sulla sobrietà alcolica del direttore.

Immagini di una ragazza 35-nne bella e palestrata che interpreta la sua concezione topologica delle posizioni fotografiche con particolare impegno, ma niente di trascendentale.

La Gentili è nota per aver recitato un monologo sulla “mia generazione” nel 2013 a Piazza Pulita su La7 e per una famosa litigata con Vittorio Sgarbi ed ora il bis con Vittorio Feltri. Potremmo dire che la Gentili ha una predilezione per i “Vittori” attempati, ma sicuramente questi litigi che fanno ricordare gli inizi dei talk show aumentano l’audience e rendono famosa chi non lo è a spese di chi famoso lo è già.

Diciamo che da un programma di approfondimento politico come “Stasera Italia” ci si aspetterebbe di più, o meglio non solo queste “interazioni caratteriali”, anche perché l’audience di Barbara Palombelli va male e gli spettatori Mediaset non sembrano affatto gradire la svolta anti-populista della Rete, oltretutto in controtendenza, con il ritorno di fiamma tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini che quindi va proprio nella direzione opposta.