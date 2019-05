Vieri si fa la barba con Gillette. Christian e “Shave like a bomber”

Ironia e sfacciataggine sono protagoniste della nuova campagna Gillette, che vede in campo il bomber per eccellenza, Christian Vieri. L’istrionico Dj-influencer Bobo Vieri è protagonista di una campagna cucita sul suo carattere, sulla sua grinta e la sua capacità di coinvolgere.

Cosa vuol dire oggi essere un vero Bomber? Vuol dire andare dritto al punto, essere pratici e scegliere la soluzione più rapida, proprio come faceva Vieri quando andava in gol. Niente inutili orpelli, solo l’efficacia del suo calcio concreto.

Per questo Vieri - scrive www.spotandweb.it - è il perfetto testimonial per raccontare un prodotto come Gillette Fusion5: cinque lame per una rasatura più semplice ed efficace.

La campagna ruota attorno a una simpatica provocazione: spesso gli uomini si comportano da bomber, scegliendo la via più semplice e diretta. E allora perché quando si tratta di radersi tentennano con prodotti poco performanti che rallentano la rasatura e irritano la pelle?

A questa domanda, c’è solo una risposta possibile: Shave like a Bomber!

Giuseppe La Pusata, Senior Assistant Brand Manager Gillette Italia, dice: “Abbiamo apprezzato sin dalle prime battute con il team WT un approccio creativo “out of the box”, che era esattamente quel che noi di Gillette cerchiamo. Il brief non era per niente semplice, e siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, sia nella gestione del progetto, che sul piano strategico e creativo. Feedback molto positivi anche da tutti gli stakeholders P&G che hanno avuto l’opportunità di interagire con il team WT.”

Il team di Wunderman Thompson Roma, con la direzione creativa di Massimiliano Traschitti e Antonio Codina e la guida di Elisabetta Zauli, project leader, ha sviluppato una campagna a 360° su TV, materiali in store, social e digital.