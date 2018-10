Vittorio Feltri: Mediaset mi fa schifo

Vittorio Feltri rinuncia clamorosamente a partecipare ad una imminente trasmissione di Piero Chiambretti su Rete 4 perché “Mediaset mi fa schifo” e ne dà annuncio pubblico con una lettera allo stesso Chiambretti dicendosi dispiaciuto della sua decisione, ma che non poteva fare altrimenti dopo quanto accaduto con la Rete dell’ex Cavaliere.

Vittorio Feltri rompe così definitivamente (così pare) con Mediaset dopo le recenti polemiche che lo hanno visto in contrapposizione con la giornalista Veronica Gentile di Rete 4, che conduce nel weekend insieme a Giuseppe Brindisi Stasera Italia. La giornalista gli aveva dato, in un fuori onda di “Striscia la Notizia”, dell’ubriacone. La Gentile, per questo fatto, ha ricevuto anche un Tapiro d’oro dalla stessa trasmissione.

Occorre dire che la Gentile si era successivamente scusata, ma le scuse non erano state pienamente accettate dal direttore di Libero che le aveva pubblicate sul suo giornale, insieme ad un servizio fotografico con foto della giornalista prese da Instagram in pose considerate conturbanti per far vedere “da che pulpito veniva la predica”, concetto poi ribadito ulteriormente in una intervista a La Zanzara su Radio24.

La polemica di Feltri è con Mediaset in generale e su “Striscia la Notizia” in particolare

Scrive il direttore: “In particolare “Striscia la notizia” mi ha insultato reiteratamente. Il conduttore, Greggio, noto per i suoi fallimenti cinematografici, ha tentato di imitarmi, non certo al livello di Crozza, facendomi fare la figura di uno che straparla dopo essersi ingollato litri di whisky, il che è non solamente paradossale, poiché mai alcuno mi può aver visto brillo, ma anche insultante per la mia dignità di professionista dell’informazione”.