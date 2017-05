Vizeum Italia, Daniela Accinasio assume il ruolo di Managing Director

Dopo la recente nomina di Paolo Stucchi a Chief Executive Officer di Dentsu Aegis Network Italia, un’altra importante novità organizzativa caratterizza il Gruppo da lui guidato: Daniela Accinasio ha assunto il ruolo di Managing Director di Vizeum Italia.



Da sempre nel mondo della comunicazione con esperienze precedenti in altri centri media, Daniela Accinasio è entrata in Vizeum nel marzo 2011 in qualità di Client Service Director.



“Sono certo che Daniela abbia le giuste doti professionali e personali per consentire a Vizeum di interpretare ancora meglio i profondi cambiamenti nel mercato e l’evoluzione dei bisogni dei Clienti e delle Aziende. Scriverà con noi e per Vizeum una storia di successo. Complimenti a lei per questo meritato riconoscimento.” – dichiara Giorgio Tettamanti, CEO Media Brands di Dentsu Aegis Network Italia.



“Sono davvero molto contenta di questa nuova responsabilità e naturalmente anche stimolata a svolgerla nel miglior modo possibile. La nostra sfida sarà crescere, mantenendo l’approccio consulenziale e sartoriale e la cura e l’attenzione verso il cliente. Sarà un impegno costante per poter essere al fianco dei clienti e supportarli nella loro crescita, che è poi anche la nostra. Lavorare per raggiungere gli obiettivi di business insieme con i clienti è, e sarà sempre, il nostro modo di operare. Spero con questo di poter dare il mio contributo per continuare a far crescere il Gruppo Dentsu Aegis Network come è cresciuto negli ultimi anni. Sono anche personalmente e umanamente contenta per i nuovi ruoli di Paolo, Giulio e Giorgio e di poter continuare a lavorare con loro.” - dichiara Daniela Accinasio.