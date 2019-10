Vodafone Italia: Andrea Ghizzoni nominato Head of Strategy

Dal 4 novembre Andrea Ghizzoni assume il ruolo di Head of Strategy di Vodafone Italia.

Ghizzoni proviene dalla società Tencent, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, prima come Country Director di WeChat Italy e, dal 2017, come WeChat Europe Director, definendo la strategia e le attività di sviluppo dell’azienda negli altri paesi europei.

Ghizzoni ha maturato una lunga esperienza professionale nella consulenza strategica: entrato in Cegos Group nel 2003, ha proseguito la sua carriera in Value Partners Group. Dal 2009 ha ricoperto il ruolo di Senior Engagement Manager in McKinsey & Company, occupandosi in particolare dei settori “Telecom, Media & Technology” e “Digital Marketing & Sales”.

Laureato all’Università Bocconi di Milano nel 2002, ha conseguito nel 2006 il Master in Business Administration presso l’Instituto de Empresa di Madrid. E’ sposato e ha due figli.