Vodafone Italia: continua la crescita dei ricavi dai servizi di rete fissa

Vodafone Italia chiude il trimestre al 31 dicembre 2017 con ricavi da servizi a 1.324 milioni di euro. In crescita le utenze di rete fissa e i clienti 4G.

Vodafone Italia comunica i dati trimestrali: crescono i clienti 4G e la copertura di rete

Vodafone Italia chiude il trimestre al 31 dicembre 2017 con ricavi da servizi a 1.324 milioni di euro (-0.4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente) : i risultati finanziari del trimestre sono stati raggiunti grazie un incremento dell’ARPU fisso e alla forte crescita della base clienti di rete fissa, che hanno compensato la pressione competitiva sul segmento mobile mentre il numero di clienti 4G raggiunge quota 11,3 milioni (+3 milioni rispetto all’anno precedente). La rete 4.5G è stata lanciata in 8 città (Milano, Firenze, Palermo, Verona, Torino, Bologna, Napoli, Roma). La copertura della rete 4G raggiunge il 97,8% della popolazione in oltre 7.000 comuni, di cui oltre 1.500 in 4G+.

Vodafone Italia comunica i dati trimestrali: base clienti di rete fissa in aumento

I ricavi da servizi di rete fissa sono pari a 253 milioni di euro (+12,0%). Continua la crescita dei clienti di banda larga fissa (+13,3%), che si attestano a quota 2,4 milioni (+95.000 clienti nel trimestre).I servizi in fibra sono disponibili in oltre 1.200 città italiane, di cui 12 coperte dalla fibra fino a 1 Gigabit al secondo attraverso la partnership con Open Fiber. Tra le iniziative commerciali lanciate nel trimestre: la nuova offerta convergente ‘Vodafone One’ che include Fibra e 4.5G e può essere anche arricchita con i contenuti della ‘Vodafone TV’, e l’ingresso nel mercato IoT consumer con il lancio di ‘V by Vodafone’.