Vodafone, M-Pesa compie 10 anni: a dicembre record di operazioni

Vodafone festeggia i 10 anni di M-Pesa, il principale servizio di pagamenti mobile al mondo di Vodafone che permette a chi è sprovvisto di conto corrente (soprattutto nei paesi in via di sviluppo) di depositare denaro, fare transazioni e gestire affari attraverso il proprio cellulare, promuovendo così l'eguaglianza e riducendo la povertà. M-Pesa a dicembre 2016 ha registrato un numero record di operazioni pari a 614 milioni.

M-Pesa è presente oggi in 10 Paesi: Albania, Egitto, Ghana, India, Kenya, Lesotho, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo e Tanzania. Alla fine del 2016, M-Pesa ha servito quasi 29,5 milioni di clienti attivi tramite una rete di più di 287.400 agenti. Nel 2016, il servizio ha effettuato circa 6 miliardi di operazioni, raggiungendo a dicembre un picco di 529 operazioni al secondo. Il servizio M-Pesa è stato lanciato dall'associata keniota di Vodafone, Safaricom, il 6 marzo 2007. Il servizio è stato concepito per consentire ai clienti di inviare, ricevere e depositare denaro utilizzando un semplice telefono cellulare e, da un po' di tempo in alcuni mercati, tramite un'app per smartphone.