Vogue Italia, Emanuele Farneti nuovo direttore dopo Franca Sozzani

Condé Nast ha scelto il successore di Franca Sozzani: sarà Emanuele Farneti il nuovo direttore di Vogue Italia e L’Uomo Vogue.

Emanuele è oggi uno dei direttori più esperti, ammirati e di talento, avendo diretto come editor in chief otto testate nel corso della sua carriera.

Figlio dei giornalisti Chiara Beria D'Argentine e Gianni Farneti, si è formato in televisione ed è approdato per la prima volta in Condé Nast Italia nel 1999 come membro del team che ha lanciato Gentlemen’s Quarterly (GQ).

Ha in seguito lasciato l’azienda per assumere ruoli manageriali in quotidiani e newsmagazine nazionali. É stato direttore della rivista di moda Flair e ha ideato la nuova testata Icon. Nel 2014 è tornato in Condé Nast Italia come direttore di AD, che ha rilanciato, prima di assumere la posizione di direttore di GQ.

Emanuele, soprannominato "il bello del giornalismo italiano", è considerato un vero e proprio “magazine maker” in grado di portare ad ogni testata sorprendenti novità, freschezza visiva e qualità ai massimi livelli.

"Come tutti sappiamo, Emanuele succede alla straordinaria Franca Sozzani - scrive l'azienda in una nota - , la cui genialità ha reso Vogue Italia e L’Uomo Vogue un punto di riferimento in tutto il mondo per la moda e la fotografia. Ci può essere una sola Franca. Eppure lei stessa aveva riconosciuto che Vogue possiede una vita propria che trascende la creatività di ogni singolo individuo. Conosceva e aveva un grande rispetto per Emanuele, e credo che avrebbe approvato. Vi chiedo di unirvi a me nell’augurare a Emanuele tutto il meglio per questa nuova importante responsabilità".