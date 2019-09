Vogue Italia protagonista alla Fashion Week 2019 a Milano

Vogue Italia, brand di Condé Nast in continua evoluzione che grazie al magazine, al sito e alle piattaforme social raggiunge una total audience mensile di circa 9 milioni, è stato l’indiscusso protagonista della fashion week di Milano e ha organizzato due eventi esclusivi cui hanno partecipato designer, influencer, stampa e celebrities internazionali.



Il 19 settembre su invito, e nei due giorni seguenti aperte al pubblico, le sale di Palazzo Cusani hanno ospitato la mostra dedicata ai 10 anni di Vogue Talents. Abiti e accessori realizzati da oltre 70 designer, dei quali Vogue Talents ha documentato i primi passi e che oggi gestiscono una propria linea o lavorano per grandi case di moda. Storie ormai considerate “di successo” all’unanimità, accanto a nuovi nomi che si stanno affermando nel panorama internazionale. A testimoniare la capacità di selezionare i creativi con maggiori potenzialità, da parte di Sara Sozzani Maino e del suo team, vi sono state, ad esempio, le creazioni di Marco de Vincenzo, Edgardo Osorio di Aquazzura, Arthur Arbesser, Jonathan Anderson di JW Anderson, Thebe Magugu, Simone Rocha, Paul Andrew, Koché, Massimo Giorgetti di Msgm, Rosario Dawson e Abrima Erwiah di Studio 189, Marine Serre, Sara Battaglia, Loris Messina e Simone Rizzo di Sunnei, Nicolò Beretta di Giannico, Y/Project, Bethany Williams. Dal 19 al 21 settembre la mostra è stata visitata da 3500 presenze tra studenti delle scuole di moda, giornalisti e addetti ai lavori.

Lo storico palazzo ha fatto da cornice alle iniziative speciali realizzate da Vogue Talents in collaborazione con alcuni partner che credono fortemente nel supporto del talento: Nuovo Nissan JUKE, Molinari, La Martina, FAD - Institute of Luxury Fashion and Style, Istituto Marangoni Milano, Altaroma, Bellavista, Bonaveri, Zanotta.

A chiudere gli eventi di Vogue Italia in occasione della fashion week Extreme Beauty: il party che si è tenuto venerdì 20 settembre a Palazzo Serbelloni. Al centro della serata l’idea contemporanea di bellezza, da sempre nel DNA del magazine, che è stata reinterpretata da Ibrahim Kamara attraverso una serie di performance e immagini visionarie. La direzione artistica della festa più importante della settimana della moda di Milano è stata infatti affidata, per la prima volta, a uno stylist, figura sempre più cruciale e essenziale in questo settore.

La festa ha visto una serie di performance susseguirsi sul palco e distribuirsi nelle diverse sale di Palazzo Serbelloni seguendo un fil rouge dove la cifra creativa di Kamara, contemporanea e inaspettata ha fuso culture, stili e mondi lontani: dall’esibizione di Lafawndah, cantante future-pop di origine egiziana/iraniana a uno spettacolo di ballerini africani, dalle coppie danzanti, percussionisti e antichi guerrieri romani al dj set live di Akinola e Seb Perrin.

Hanno preso parte all’evento modelle, stilisti, imprenditori, fotografi, giornalisti, influencer tra cui:

Amber Valletta, Stella Maxwell, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Bella Hadid, Joan Smalls, Jeremy Scott, Anna Cleveland, Lucky Blue Smith, Cindy Bruna, Peter Dundas, Suzy Menkes, Jasmine Sanders, Kat Graham, Ellen Von Unwerth, Alberta Ferretti, Federico Marchetti, Eva Riccobono e Matteo Ceccarini, Sølve Sundsbø, Maurizio Cattelan, Stefania Rocca e Carlo Capasa, Francesco Scognamiglio, Jon Kortajarena, Robert Cavalli, Nataly Osmann, Anna Safroncik, Giulia Bevilacqua, Caroline Daur, Tina Leung, Evangelie Smyrniotaki.

Il party è stato reso possibile grazie al supporto di alcuni partner: Allergan, KIKO MILANO, Audi, Moët & Chandon, Belvedere Vodka, Xerjoff Group, Wella Professionals.

Il sito Vogue.it ha totalizzato durante i giorni della MFW circa 600.000 utenti e 5.3MIO pagine viste, mentre le pagine sui soli contenuti a tema sfilate sono state più di 2.7MIO. Ottimi risultati anche per Vogue Talents, che celebra il decennale anche con la rinnovata piattaforma digitale Upload your Show, accolta da 20.000 accessi nella sola prima settimana.

Grande successo per Vogue Italia anche sui social media, che raggiunge complessivamente 6.8 MIO fan follower in crescita del +14% YOY. Durante la #MFW19 di settembre, il profilo Instagram di Vogue Italia ha totalizzato 22 MIO di impressions sia tramite gli eventi organizzati, sia attraverso la copertura editoriale delle sfilate.

La sola follower base di Instagram nell'arco della settimana è cresciuta di 17.000 follower, arrivando a sfiorare i 3,1 MIO totali.