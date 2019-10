Voxnest lancia accordo Spreaker-StreetLib, 1° al mondo tra podcast e editoria

Voxnest è lieta di annunciare una speciale partnership che vedrà l’avvio di una sinergia fruttuosa tra il suo fiore all’occhiello Spreaker, la prima piattaforma in Italia per la creazione, distribuzione e monetizzazione di podcast, e StreetLib, tra le principali realtà dell’editoria digitale a livello mondiale, con un catalogo di oltre 350.000 prodotti. L’unione virtuosa – che sancisce di fatto una ‘nuova epoca’ sia per il mondo del podcasting che per quello dell’editoria – consentirà ai podcaster di Spreaker e agli editori, così come agli autori indipendenti, di StreetLib di poter utilizzare uno strumento ulteriore per distribuire e far conoscere ad un pubblico ancora più vasto le loro storie. Quella con Spreaker per Giacomo D'Angelo, CEO di StreetLib , è una partnership ‘naturale’ “...che può introdurre i nostri clienti in un mercato nuovo di zecca e in grande espansione come il podcasting”. Entrambe le realtà promuoveranno la partnership abilitando l'integrazione tecnologica e fornendo vantaggi speciali per l'uso di entrambe le piattaforme. “Siamo due società che si occupano di storytellers, che siano podcaster e/o autori o editori di libri – dichiara Francesco Baschieri, CEO di Voxnest – perciò condividiamo la stessa visione, ovvero quella di rendere semplice ed efficace per i nostri ‘narratori’ il processo di sviluppo dei contenuti”. Spreaker e StreetLib sono infatti due player affini che hanno molto in comune e di cui però ancora, specialmente in Italia, si tende a confonderne i due principali strumenti: podcast e audiolibri. Due cose molto diverse, con in un comune il racconto di una storia e la voce di chi la narra, ma in sostanza due format ben distinti che, grazie a questa collaborazione, andranno ad aggiungere valore ad entrambi e così ad amplificare la voce di tutti i loro utenti. I podcaster di Spreaker potranno puntare sulla piattaforma offerta da StreetLib per produrre e distribuire un loro ebook o predisporre un audiolibro, che magari racconti l’esperienza della creazione del proprio podcast; allo stesso tempo gli editori e/o gli autori indipendenti presenti su StreetLib potranno promuovere il loro ebook o audiolibro anche attraverso Spreaker con un podcast dedicato.

VOXNEST

Nata dalla fusione di Spreaker, la prima app in Italia per creare podcast, e BlogTalkRadio, la principale piattaforma di talk show online degli Stati Uniti, Voxnest fornisce soluzioni tecnologiche professionali per il podcasting con strumenti che ne curano ogni fase (creazione, distribuzione, gestione, misurazione e monetizzazione) attraverso i suoi tre principali prodotti: Spreaker, per i podcaster indipendenti; Spreaker Enterprise, soluzione tailor made per aziende; Dynamo, soluzione studiata per monetizzare attraverso il proprio podcast. Con sedi a New York, Berlino e Bologna, Voxnest è oggi una realtà affermata nel mercato mondiale del podcasting e vanta un network di oltre 50.000 podcaster e oltre 120 milioni di stream unici e download al mese.

STREETLIB

Fondata nel 2006, StreetLib offre una piattaforma tecnologica per la distribuzione multicanale di ebook, audiolibri e libri cartacei in print on demand disponibile per editori e autori di ogni parte del mondo. La distribuzione avviene tramite un vasto network di oltre 250 punti vendita in tutto il mondo tra librerie online e fisiche, sistemi di biblioteche digitali e app in abbonamento. StreetLib propone inoltre una nutrita offerta di servizi editoriali professionali, inclusa la produzione di audiobook curata da IlNarratore.com azienda partner da maggio 2019.