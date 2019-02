Waze si allea con WPP per il digital advertising in-car

Waze e WPP uniscono gli sforzi per la realizzazione di campagne di advertising su Google e indirizzare gli automobilisti verso specifici punti vendita

WPP e Waze annunciano una nuova collaborazione per rendere più semplice ai brand retail la realizzazione di campagne su Waze, l'app globale di navigazione social parte di Google, con oltre 100 milioni di automobilisti attivi mensilmente. La partnership, progettata per indirizzare gli automobilisti verso i punti vendita attraverso avvisi on the road, sarà attiva in Canada, Francia, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

WPP lavorerà con Waze per rendere più semplice per i clienti di WPP impostare attività pubblicitarie su Google, raggiungere direttamente e targettizzare gli automobilisti attraverso la piattaforma in auto, indirizzando le visite ai negozi e le vendite dei prodotti. Waze è l'unica app utilizzata dagli automobilisti che offre pubblicità non invasiva, contestuale e corrispondente al viaggio intrapreso da questi ultimi. La piattaforma offre inoltre informazioni su come, quando e dove le persone interagiscono con i brand durante il loro percorso, fornendo ulteriore valore ai clienti.

Waze e WPP: "Una partnership per esplorare e identificare soluzioni creative specifiche per il consumatore"



Stephan Pretorius, Chief Technology Officer di WPP, dichiara: “WPP, per generare crescita, porta già le idee più creative e tecnologiche ai suoi clienti. Grazie alla partnership innovativa con Google, siamo ora in grado di offrire ai clienti un accesso esclusivo al software di Waze mettendoli così al posto di guida e dunque influire sulle abitudini di acquisto del futuro”.



Samuel Keret, Global Director di Waze Ads, commenta: “Siamo entusiasti dell'opportunità di poter collaborare da vicino con WPP e la sua base di clienti globali, condividendo le migliori best practice e creando soluzioni ottimali per indirizzare le visite all'interno del punto vendita verso i numerosi prodotti consumer dei clienti di WPP. Questa è la prima relazione collaborativa che Waze ha intrapreso con un partner di agenzia per esplorare e identificare le esigenze di soluzioni creative specifiche per il consumatore”.

L'iniziativa è stata sviluppata in seguito a una sessione SWARM di Google e WPP. SWARM è una serie di hackathon regolari che riuniscono un variegato network di creative thinkers che rispondono alle sfide dei clienti con soluzioni innovative basate sulla competenza di WPP e sull'ingegneria di Google.