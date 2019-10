Wellnet, quando la comunicazione digitale sposa lo sviluppo sostenibile

Essere sostenibili, per le aziende, oggi significa soprattutto migliorare il livello qualitativo della propria attività, ridurre gli sprechi al minimo e offrire in prospettiva ulteriori opportunità di crescita in un settore in costante evoluzione. Spesso, investire in un percorso sostenibile e aperto a nuove scelte di mercato rappresenta una necessità, fino a diventare un vero e proprio asset strategico sul quale operare. L’approccio sostenibile al business, insomma, è diventato un elemento fondamentale per lo sviluppo delle piccole, medie e grandi imprese, che ambiscono ad essere sempre più competitive.

Tra gli elementi cui questa nuova strategia di sviluppo deve necessariamente attingere c’è ovviamente anche la comunicazione digitale, che Wellnet, società che fa parte del Gruppo Prismi, offre affiancando le aziende di medio-grandi dimensioni e la pubblica amministrazione nel loro processo di digital transformation.

In buona sostanza, Wellnet mette a disposizione una consulenza strategica nella definizione di un percorso strutturato in funzione del livello di “salute digitale” riscontrato utilizzando un modello innovativo di analisi dei dati e delle informazioni.

Una linea operativa che ha permesso, ad esempio, di sviluppare “SIrcle – Sostenibilità Integrata”, progetto che sarà presentato a Milano il 16 ottobre, presso lo Spazio EDIT, in occasione di un evento che intende raccogliere le testimonianze dirette e concrete di quelle imprese che da tempo attuano politiche a favore della sostenibilità. All’iniziativa Wellnet ha dato un contributo essenziale partendo dalla “Digital Gap Analysis” (Digital Health Index - DHI) e supportando lo sviluppo di progetti di marketing online e offline in un alto segmento operativo. Al progetto hanno contribuito anche Consulnet Italia, per l’attuazione di specifiche strategie aziendali e Rödl & Partner, nell’ambito della consulenza legale e fiscale.

Il web, insomma, diventa vincente, grazie alla crescita del digital marketing e a una comunicazione a 360 gradi, rivolta ad aziende sempre più orientate verso mercati omnicomprensivi e integrati.