Samsung Galaxy S11: caratteristiche tecniche, uscita e prezzo

Samsung Galaxy S11: trapelano nuove indiscrezioni sul prossimo top di gamma del produttore coreano. Si parla di 5 diverse versioni con anche il supporto 5G

Apple a settembre ha presentato la sua nuova linea di smartphone che comprende: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. L'azienda di Cupertino ha puntato sull'introduzione di uno schermo più resistente, un miglioramento di Face ID in termini di protezione della privacy e una tripla fotocamera dotata di funzioni avanzate. Per Samsung è arrivato il momento di proporre un'alternativa ad iPhone e già oggi trapelano le prime informazioni su Galaxy S11.

Samsung Galaxy 11: caratteristiche tecniche, le prime indiscrezioni

Evan Blass, esperto del mondo hi-tech e meglio conosciuto su Twitter come @evleaks, ha diffuso sui propri profili social alcuni rumor in merito a Galaxy S11. Lo smartphone dovrebbe essere lanciato in ben 5 diverse versioni che differiscono in primis per l'ampiezza dello schermo. I pannelli saranno sicuramente Super AMOLED con una diagonale di 6,2″, 6,7″ e 6,9” e doppia curvatura ai lati come ormai da tradizione Samsung. I modelli da 6,2" e 6,7" saranno disponibili con supporto nativo a 4G e 5G mentre il terminale con lo schermo più ampio sarà acquistabile solo nel formato 5G.

@evleaks è una fonte piuttosto autorevole ed è altamente probabile che Galaxy S11 sarà davvero disponibile in 5 diverse versioni. Altri rumors parlano dell'introduzione di un processore Qualcomm Snapdragon 865 per la versione europea, RAM LPDDR5, fotocamera da ben 108 Megapixel con zoom ottico fino a 5X, batteria da 4.000 mAh e di una funzione per il controllo a distanza dello smartphone. Si vocifera anche del lancio di una versione aggiornata di Galaxy Buds, le cuffie wireless rivali di AirPods.

Samsung Galaxy S11, prezzo: quanto potrebbero costare i diversi modelli

Al momento non è possibile fare una stima del prezzo di Galaxy S11 in quanto le indiscrezioni in merito alle caratteristiche tecniche sono ancora troppo "fumose". Quel che è certo è che il prezzo sarà sicuramente superiore a quello di Galaxy S10, il cui prezzo di partenza è di 929 euro per la versione da 128 GB. Per quanto riguarda i colori si parla di: blu, rosa, grigio e nero.

Samsung Galaxy 11, uscita: ecco la probabile data della presentazione

Per quanto riguarda la presentazione di Galaxy S11, Samsung dovrebbe eseguire la stessa roadmap utilizzata per i modelli precedenti. Lo smartphone dovrebbe quindi essere svelato tra la metà e la fine di febbraio. Non sorprenderebbe che l'azienda coreana scegliesse il Mobile World Congress 2020 a Barcellona (24-27 febbraio) per svelare il suo top di gamma.