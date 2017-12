WhatsApp down a Capodanno, niente messaggi in gran parte d'Europa

Mentre milioni di persone tentano di scambiarsi gli auguri di Capodanno, WhatsApp ha smesso di funzionare in gran parte d'Europa. L'hashtag #WhatsAppDown già rimbalza sui social network mentre sui siti specializzati diffondono la mappa dei malfunzionamenti. Secondo il sito Downdetector.com, il servizio di messaggistica è fuori uso in tutto il nord Europa e in Spagna, con estesi problemi anche in Italia.

L'ultimo crash di WhatsApp era avvenuto esattamente un mese fa, il 30 novembre, quando l'applicazione aveva smesso di funzionare per circa quaranta minuti in Europa e Nordamerica.