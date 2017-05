WhatsApp, ecco le chat in evidenza. Novità Whatsapp in arrivo

Novità WhatsApp in arrivo. L'obiettivo è semplificare la gestione delle chat a chi ha molte conversazioni aperte. Il nuovo strumento in arrivo su Whatsapp - per ora disponibile solo in versione beta, cioè non definitiva - consente di mettere in evidenza gli utenti più importanti fissando le chat con loro nella parte alta della lista delle conversazioni. Come scrive Android Police, su Whatsapp si potranno così bloccare in cima un massimo di tre chat, senza più dover scorrere la lista per trovarle. Per farlo basterà toccare l'icona con la puntina che comparirà sulla parte destra dello schermo, accanto al nome del contatto o della chat di gruppo.

Non solo. Ci sono anche altre novità in arrivo, a quanto pare. Secondo la pagina Twitter di WABetaInfo, specializzata nell'analisi delle versioni beta della app, "WhatsApp potrebbe cambiare radicalmente nei prossimi mesi". Tra i rumors, che ormai circolano da mesi, ecco la possibilità di cancellare un messaggio inviato ma non ancora letto dal destinatario, la funzione grazie a cui vedere su una mappa dove si trovano gli amici con i quali si ha appuntamento, un nuovo editor per trasformare un video in gif e una interfaccia semplificata per chiamate e videochiamate.