WhatsApp, pentito del messaggio? Puoi cancellarlo. WhatsApp concede 5 minuti

WhatsApp, pentito del messaggio? Puoi cancellarlo

WhatsApp sta per introdurre una novità che potrebbe 'salvare' molti utenti vittime dell'impulsività. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico The Independent, il servizio di messaggistica con oltre un miliardo di utenti metterà a disposizione l'opzione-pentimento, che permette di cancellare un messaggio inviato entro 5 minuti.

WhatsApp, in arrivo il servizio "Recall". Così si potranno cancellare i messaggi

Il nuovo servizio di WhatsApp si chiamerà "Recall", ma è conosciuto anche con i nomi Unsend e Revoke, e sarà valido per qualsiasi tipo di messaggio: testi, immagini, gif, documenti e e anche le risposte agli Status cioè quella funzione introdotta da poco, molto simile alle Storie di Instagram

Whatsapp, il messaggio potrò essere cancellato entro 5 minuti ma ad una condizione

Se 5 minuti possono sembrare pochi, c'è un'altra restrizione (ovvia) al servizio "Recall" che sta per introdurre WhatsApp e cioè che la persona destinataria del messaggio non l'abbia ancora visualizzato, che non sia comparsa in altre parole la seconda spunta blu. In questo caso, insomma, la frittata è fatta e resterà inutile anche buttare lo smartphone dalla finestra o in acqua.