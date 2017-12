Svolta WhatsApp. Per garantire il suo sviluppo, WhatsApp d'ora in poi si concentrerà solo sui telefoni più popolari. L'applicazione di messaggistica mobile di proprietà di Facebook non funzionerà più su BlackBerry OS e BlackBerry 10, né su Windows Phone 8.0 e sui modelli precedenti a partire dal primo gennaio 2018, come ha annunciato la stessa società in un comunicato. Un addio che è già stato dato dal 30 giugno 2017 per quanto riguarda il Nokia Symbian S60.