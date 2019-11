Wind regala una giornata di Internet illimitato

Promozione di Natale Wind infostrada

Il brand Wind anticipa le festività natalizie e regala un’intera giornata di Internet illimitato. Domenica 10 novembre, i clienti privati a marchio Wind mobile, potranno navigare, chattare, condividere foto e video, senza consumare alcun Giga della propria offerta. L’iniziativa sarà disponibile automaticamente, senza dover attivare opzioni e sarà valida in tutta Italia. I vantaggi continueranno per l’intera settimana, iscrivendosi al programma ‘WINDAY’ entro l’11 novembre.

Come ogni lunedì, infatti, ‘WINDAY’, l’iniziativa che Wind ha ideato per premiare i clienti e che, in pochi mesi, ha superato i 2 milioni di iscritti, regalerà Giga, coupon e sconti di partner commerciali selezionati. Il cinema si conferma, in particolare, tra gli elementi principali del programma, grazie ad un concorso settimanale che mette in palio un viaggio a Hollywood nella settimana dei Premi Oscar. Previsti, inoltre, biglietti scontati del 50% per andare al cinema. La nuova promozione ‘Internet illimitato’ è al centro di uno spot, in cui Rosario Fiorello annuncia l’arrivo del Natale Wind, che, anche quest’anno, porterà con sé numerosi regali.