Wired Italia incoronato miglior magazine del mondo

Si è tenuto venerdì sera a New York l’appuntamento annuale degli Spd Awards (Society of Publication Designers), i premi della più prestigiosa associazione di design editoriale del mondo. A Wired Italia è andato il premio più ambito: Best Magazine of the Year. Dietro le altre riviste arrivate in finale: il New York Times Magazine, Wired US, Avaunt Magazine, Bon Appétit, The California Sunday Magazine e il New York Magazine.

“Questo riconoscimento premia un lavoro iniziato 20 mesi fa, quando abbiamo deciso di cambiare radicalmente il progetto editoriale e di conseguenza il design del volume cartaceo di Wired Italia, trasformandolo in una creatura a metà tra un libro e un giornale. Un format pensato per analisi e approfondimenti di grandi firme italiane e internazionali che completa un’offerta di contenuti composta di digitale ed esperienze live come il Wired Next Fest”, commenta Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia.

Agli Spd Awards Wired Italia ha conquistato altri due ori nelle categorie: “Miglior magazine per genere Science and Technology” e miglior “Design Section”.

Medaglia d'argento inoltre per le categorie: “Best design”, per il numero di settembre 2016 sulla Bellezza e “Illustrated Stories” per il lavoro “Un giorno di ordinaria distopia” dell'artista Simon Stalenhag, incluso nel numero dedicato al Tempo uscito a maggio 2016.

Questi premi arrivano in un mese ricco di iniziative e appuntamenti per Wired, primi fra tutti:

Wow - Immagini dal futuro: la mostra fotografica organizzata in collaborazione con Mini e dedicata all’ultimo volume del giornale. Inaugurata lo scorso 20 aprile alla Triennale di Milano si concluderà il 18 maggio per poi approdare dal 22 maggio al 25 giugno al Maxxi di Roma.

Wired Next Fest 2017: la quinta edizione del più importante festival italiano dell’innovazione. Tanti gli ospiti di prestigio previsti dal 26 al 28 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano e dal 30 settembre al 1° ottobre a Palazzo Vecchio a Firenze.