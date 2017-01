Wolfgang Blau nuovo presidente di Condé Nast International

Wolfgang Blau, Chief Digital Officer di Condé Nast International, sarà il nuovo presidente a partire dal 1° agosto, quando Nicholas Coleridge si dimetterà dal ruolo dopo averlo ricoperto per diversi anni. Lo annuncia Jonathan Newhouse, chairman and chief executive di Condé Nast. "Wolfgang è un dirigente di rare qualità che unisce la completa padronanza del settore dell'editoria digitale - dagli aspetti più tecnici allo sviluppo e alla strategia di prodotto - al talento e all'esperienza di un direttore pluripremiato. Si è unito all'organizzazione nel dicembre 2015, provenendo dal gruppo di The Guardian, dove ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo della strategia digitale con responsabilità editoriale per lo sviluppo e il lancio dei nuovi siti di The Guardian, vincitori di vari riconoscimenti, in USA, Regno Unito e Australia. In precedenza ha lavorato come editor in chief di Zeit Online in Germania, dove è stato nominato direttore dell'anno per il suo lavoro pionieristico nel trasformare Zeit Online nel sito tedesco più quotato a livello nazionale per il giornalismo di attualità, culturale, politico e inerente il lifestyle. Negli anni precedenti ha lavorato come giornalista nella Silicon Valley e a Washington D.C., e in quel periodo ha anche avviato il lancio di un'impresa nel settore dei media, in seguito acquisita da Amazon.



Nel suo primo anno in Condé Nast International, Wolfgang ha ideato una nuova ambiziosa visione a riguardo del futuro digitale delle nostre testate e delle nostre attività in tutto il mondo, ed ha compiuto passi coraggiosi per portarla avanti. Questi includono la politica di attrazione dei talenti e delle esperienze necessarie all'interno di un'ampia serie di discipline digitali, la costruzione di un potente apparato digitale centrale e l'avvio della costruzione di un hub editoriale per Vogue, con l'obiettivo di guidare il futuro editoriale ed economico della testata flagship del gruppo. Questi sono solo i primi passi di quella che sarà una completa trasformazione e reinvenzione del business, a partire dagli stessi prodotti editoriali e dal modo in cui essi vengono distribuiti, fino al rapporto tra l'azienda e i suoi utenti e i suoi partner commerciali in tutti i mercati in cui opera.



Il ruolo attuale di Wolfgang lo ha portato negli uffici di Condé Nast International di tutto il mondo, dove ha maturato una conoscenza di prima mano del business e di tutti voi, che siete gli attori della nostra realtà editoriale. Ha dimostrato grande capacità di ascolto e di comprensione degli aspetti sensibili fondamentali dei nostri mercati nei diversi paesi, assicurando una visione globale e l'energia, l'intelligenza, l'esperienza e la leadership necessarie alla sua implementazione.



Da presidente, Wolfgang continuerà a guidare la nostra trasformazione digitale, ricoprendo al tempo stesso un ruolo di leadership in ogni area dell'organizzazione, incluso il business delle nostre pubblicazioni periodiche".