Wozniak, il cofondatore di Apple, investe in una società blockchain italiana

Steve Wozniak, il famoso cofondatore di Apple rientra in campo e lo fa con una piattaforma blockchain. Infatti è il cofondatore, con Jacopo Visetti, di Efforce, una piattaforma per efficientazione energetica la cui gestione è basata sulla Blockchain. EFFORCE nasce dall'esperienza di Jacopo Visetti, che con AitherCO2 negli 8 anni di esperienza accumulati nel campo dell'efficienza energetica ha aiutato più di 2.000 clienti a risparmiare più di 700 milioni di dollari in costi energetici Lo stesso Jacopo Visetti, ha così commentato il contributo che Efforce darà alla mitigazione del cambiamento climatico:”Crediamo in un mondo in cui la sostenibilità non si traduce in profitti e stravolgimenti radicali. Crediamo in un mondo in cui la sostenibilità genera benefici su larga scala senza che i consumatori debbano cambiare le loro abitudini. Questa è l'efficienza energetica. Verrà infatti lanciata a breve una piattaforma basata su blockchain dedicata ai progetti di efficientamento energetico, con l'intento di riunire da un lato coloro che vogliono migliorare l'efficienza energetica dei loro edifici o dei loro processi industriali, e dall'altro un pool di investitori interessati ad essere rimborsati in energia risparmiata”. La piattaforma,infatti, risolve i tre problemi principali del mercato dell'efficienza energetica: la difficoltà di mettere in contatto le aziende che necessitano un maggior livello di efficienza energetica con i risparmiatori, la mancanza di standardizzazione del mercato, e le forti barriere di ingresso per i potenziali investitori dovute a contributi minimi spesso troppo elevati per i singoli progetti di efficienza energetica. D'altra parte il settore della efficienza energetica, di cui tanto si sta parlando in questi giorni ha ritorni sull investimento tra il 20 e il 70%. Proprio per questo oggi il mercato ha raggiunto un valore di 240 miliardi di dollari con una crescita annua del 10% circa. Ma per raggiungere l’Efficient World Scenario, è necessario raddoppiare gli investimenti fino a 580 miliardi di dollari entro il 2025. Insomma anche da questi dati si capisce bene perché il cofondatore della Apple abbia deciso di investire nel settore. “La nostra idea è così semplice, che con la giusta spinta, avrà un impatto tangibile per tutti. Tuttavia, questa spinta non può venire da una sola persona. Ha bisogno del contributo di tutti quanti per amplificare il suo effetto in modo tale che diventi realtà nel corso della nostra vita”. Queste le parole di Wozniak. Il White Paper Appena rilasciato, descrive anche il nuovo token che verrà lanciato, il cui nome sarà EFFORCE, mentre il simbolo sarà WOZX. Si tratta di un classico token ERC20 basato sulla blockchain di Ethereum, che verrà messo sul mercato tramite un private placement. I WOZX saranno degli utility token che fungeranno come certificati del risparmio energetico, e che consentiranno ai loro possessori di ottenere una parte dell’energia risparmiata da tutti i progetti di efficientamento finanziati.

