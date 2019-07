Wpp vende il 60% di Kantar a Bain Capital

Wpp venderà il 60% della propria divisione di ricerche di mercato Kantar a Bain Capital Equity per circa 3,1 miliardi di dollari. L'accordo valuta la società 4 miliardi. Secondo quanto comunicato, Wpp utilizzerà il 60% dei proventi netti della vendita per ridurre il debito nella parte bassa del range previsto. I restanti 1,2 mld usd verranno distribuiti agli azionisti in una forma che deve essere ancora comunicata.

Il completamento del deal è atteso per l’inizio del 2020 ed è soggetto all’approvazione degli azionisti di Wpp e delle autorità di regolamentazione, oltre che al termine della riorganizzazione di Kantar.

“La transazione crea valore per gli azionisti e semplifica la compagnia”, ha commentato il ceo di Wpp, Mark Read. “Con un bilancio più solido e una remunerazione ai soci prevista all’8% del valore di mercato attuale, siamo sulla buona strada per completare la trasformazione della società”, ha concluso il manager.